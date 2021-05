L’Rt in Italia scende a 0,86, Sardegna in zona gialla con numeri da bianca

Continua a scendere l’Rt in tutta Italia: da 0,89 a 0,86, stando agli ultimi dati della cabina di regia. Un calo più che positivo, da lunedì quasi tutta la nazione sarà in zona gialla. Sardegna inclusa, ovviamente: i numeri legati al Coronavirus nell’Isola sono in continua diminuzione, tanto che si sogna già la fatidica zona bianca, quella con zero restrizioni. Intanto, da lunedì 17 maggio riaprono bar e ristoranti, cadono i divieti di spostamento tra Comuni diversi. Insomma, si torna finalmente a respirare dopo cinque settimane di forti restrizioni (tre in zona rossa e due in zona arancione). Ieri, l’ultimo aggiornamento regionale ha segnato appena 72 casi a fronte di 4677 test effettuati.

E i reparti ospedalieri continuano a svuotarsi, segno ulteriore che la terza ondata del Covid è, praticamente, già un lontano ricordo. E la Sardegna, proprio all’inizio della stagione estiva 2021, potrebbe tornare a essere un’Isola Covid-free.