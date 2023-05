Lorenzo Terenzi, attore e musicista: ecco chi è il futuro marito di Michela Murgia

E’ Lorenzo Terenzi, attore e musicista, l’uomo che Michela Murgia ha deciso di sposare. Un matrimonio che ha uno scopo ben preciso, come ha spiegato la scrittrice sarda: avere qualcuno che legalmente possa prendere decisioni per lei, quando lei non potrà più farlo, e in particolare sul fine vita, come ha lasciato chiaramente intendere dicendo di essere da sempre vicina a Cappato e ai Radicali nelle loro battaglie.

La Murgia ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, ha detto che le restano pochi mesi di vita anche se poi si è augurata di non morire fascista, ovvero di morire quando la Meloni non sarà più premier. E proprio Giorgia Meloni le ha risposto augurando alla Murgia di sopravvivere a lungo visto che lei ha intenzione di restare per un bel po’.

La scrittrice sarda, spiegando di non voler entrare in guerra con il suo corpo, ha poi detto che si sta sottoponendo a una cura biologica che stimola il sistema immunitario, e di essere inoperabile in quanto le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa e al cervello.