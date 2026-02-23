Domani alle 10.30 nella parrocchia di San Giorgio Martire a Sestu l’ultimo saluto a Lorenzo Corona, il bimbo di 4 anni morto soffocato ieri sera da un pezzo di wurstel mentre cenava in casa sua. In quel momento, secondo quanto ricostruito, il bambino stava mangiando un panino col wurstel, controllato dalla sorellina mentre il papà era andato a portare fuori la spazzatura e la mamma si era spostata per pochi attimi in un’altra stanza. E’ stata la sorellina a lanciare l’allarme, ma nonostante i disperati tentativi di salvarlo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.