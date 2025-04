Amore e preoccupazione per Lorenzo e Giuseppe Deiana, i due fratelli di Olbia di cui non si hanno notizie da sabato. I familiari, circondato dall’affetto di amici e volontari, continuano a collaborare nelle ricerche. Guardia Costiera, Vigili del fuoco e nucleo Sapr stanno lavorando da giorni con ogni mezzo anche nelle zone di Porto Rotondo e Marinella. Affetto e vicinanza anche da parte dell’Olbia Rugby 1982, che in un post su fb hanno voluto lasciare il loro pensiero per i loro amici:

“Sabato, insieme alla maglia, indosseremo anche un peso sul cuore. Un peso che non avremmo mai voluto portare. Scenderemo in campo mentre due nostri fratelli, due api, sono ancora dispersi nel nostro mare. Due dei nostri ragazzi stanno lottando da qualche parte, e noi con loro, cercandoli con ogni forza, con ogni speranza. Con la speranza che, mentre il fischio dell’arbitro segna l’inizio del match, loro possano ritrovare la strada di casa. Tornare fra le braccia della mamma, e di tutti noi”