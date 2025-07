il mondo sportivo e non solo segue con apprensione l’evolversi della situazione clinica del 23enne Lorenzo Bonicelli, il ginnasta di Lecco caduto durante il suo esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen, in Germania. Il promettente atleta è stato operato alle vertebre cervicali e dopo alcuni giorni dall’intervento ci sono i primi aggiornamenti sulle sue condizioni, che parlano di danni neurologici che ancora non è possibile valutare.

“Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane un danno neurologico, la cui entità non è valutabile”, spiega il comunicato da parte della Federazione Ginnastica.

“Il professor Ferretti, che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il Presidente federale Andrea Facci ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni”.

Lorenzo è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia: ancora da decidere la date delle dimissioni. Sono già in corso tutte le procedure per trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia. “Anche se a distanza”, conclude il comunicato “la ginnastica azzurra continua a vivere giorni di apprensione, comunicando il proprio amore per Bonicelli con innumerevoli messaggi sui social.”