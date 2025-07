È stata tratta in salvo nel pomeriggio di oggi una giovane escursionista di 21 anni che aveva smarrito il sentiero nei pressi di Cala Mariolu e si è ritrovata bloccata in una zona impervia della parete rocciosa.

L’intervento è stato coordinato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha attivato l’equipaggio del Drago 143, elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco Sardegna oltre alla squadra 11A del distaccamento di Tortoli. La giovane è stata individuata grazie al sorvolo dell’area e raggiunta con il verricello.

Una volta recuperata, è stata affidata al personale sanitario per le prime cure. Le sue condizioni sono buone: ha riportato solo qualche graffio e un grande spavento, ma nessuna conseguenza grave.