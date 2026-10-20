Continua incessante l’attività di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Nuoro, gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro hanno individuato e sequestrato un’estesa piantagione composta da circa 350 piante di marijuana messa a dimora in un terreno, occultato in una zona impervia, in agro di Loculi.

La piantagione è stata sottoposta a sequestro, convalidato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nuoro che coordina le indagini per individuare i responsabili.

Foto d’archivio