Un episodio che poteva tramutarsi in tragedia ma che, oltre allo splendido lieto fine, dimostra quanto l’amore di un genitore possa andare qualsiasi cosa.

Un bimbo di 4 anni giocava sul terrazzo al secondo piano di casa sua in provincia di Pordenone quando è improvvisamente caduto. Il padre ha assistito alla scena e, senza pensarci nemmeno un attimo, si è buttato dietro di lui per afferrarlo. Momenti drammatici che si sono trasformati in un miracolo: l’uomo ha afferrato il piccolo ed è riuscito a proteggerlo con il suo corpo. Entrambi sono poi caduti sul tettuccio di una macchina parcheggiata in cortile che ha attutito il colpo.

Ricoverati all’ospedale di Pordenone, stanno entrambi bene.

“Il papà non ci ha pensato due volte a salvare il bambino anche se questo poteva costargli molto caro. È una storia finita bene. Che racconta come i bambini richiedono mille attenzioni”, scrive sui social il primario di Pediatria dell’ospedale Santa Maria di Pordenone, Roberto Dall’Amico, che ha diffuso la notizia ai media locali.

“È riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a se prima di finire sopra la vecchia utilitaria. Sono stati dimessi dall’ospedale il giorno dopo. Non si sono fatti niente”, spiega.

“Esiste però una paura più grande che permette di agire con coraggio e determinazione. La paura di perdere un figlio. La paura che ha permesso a questo genitore di vincere la sua paura. La “domanda” rimane sospesa dentro la mia testa mentre scrivo. Senza risposta. Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di comportarsi nello stesso modo”, conclude Dell’Amico.