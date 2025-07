Bruttissimo episodio di violenza fra due minorenni a Maddaloni, in provincia di Caserta. Una ragazzina di 16 anni ha accoltellato il fidanzatino 17enne, probabilmente per motivi di gelosia. I due stavano passeggiando a Villa Imposimato quando, forse per uno sguardo ad un’altra ragazza, la 16enne ha estratto il coltello colpendo il giovanissimo fidanzato al petto. Per poco la lama non ha perforato un polmone. Alcuni passanti hanno allertato subito il 118: il 17enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e nonostante la gravità delle lesioni non sarebbe in pericolo di vita. Dai primi interrogatori effettuati dalle forze dell’ordine sembrerebbe che fra i due ragazzini i rapporti fossero da tempo tesi e litigiosi, minati dalla gelosia. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire nel dettaglio i fatti.