“Lo strano caso delle multe a Monserrato”, stesse targhe per tre auto diverse e sanzioni impazzite

Due violazioni, a bordo di due auto diverse, con la stessa identica targa che poi è quella della sua auto, che non è nè una Fiat né una Renault, come riportato nelle multe, ma un’Alfa. Delle due l’una: o è andato in tilt il sistema informatico del comune, oppure i vigili hanno preso una doppia svista. Per raccontarci la strana vicenda di cui è stato protagonista ci scrive un nostro lettore, Mario Carboni.

“Qualche pomeriggio fa ho ricevuto due raccomandate verdi, multe e sanzioni, inviate dal comune di Monserrato perché con una Fiat e una Renault Twingo, entrambe targate DX363DK, avrei commesso due violazioni al codice della strada, il 6 e il 14 dicembre, sempre nel comune di Monserrato. Due veicoli con la stessa targa dovrebbero sollevare qualche sospetto – scrive Carboni – ma i solerti vigili monserratini non si sono posti il problema e hanno inviato le multe a me, che ho un’Alfa 147 Q2, ovviamente con la stessa targa DX363DK, immatricolata nel lontano 2007. Nessun problema, uno può cambiare targa con facilità, e in ogni caso quando viene beccato deve pagare. Ma avere tre macchine diverse, con la stessa targa, anche se siamo molto fantasiosi e creativi, mi sembra eccessivo”, conclude ironicamente Carboni.

Una segnalazione preziosa che può contribuire a evitare altri errori del genere. I vigili si saranno accorti dell’errore? Aspettiamo una risposta.