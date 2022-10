Lo sfrattano e abbandona 7 cani a Quartu: dolcissimi, sono in attesa di ad

Una nuova emergenza a radio zampetta sarda, per il destino incerto di 7 cagnolini, 5 femmine sterilizzate e 2 maschi.

Hanno ricevuto il trattamento antiparassitario, hanno circa 3 anni e mezzo, 10 kg di peso.

Sono tutti dolcissimi, il loro proprietario è stato sfrattato e il 28 ottobre ha deciso di partire abbandonando a un destino infausto queste povere creature.

Chiediamo la collaborazione delle associazioni, dei rifugi, volontari, il tempo a disposizione è pochissimo, si trovano a Quartu.

Aiutate con le condivisioni.

Info redazione al 348 0941 632

