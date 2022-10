Disabili senza assistenza scolastica a Cagliari, Truzzu: “Ora la Regione intervenga subito”

Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno unitario per il potenziamento del servizio di assistenza educativa specialistica nelle scuole secondarie di II grado della Città Metropolitana di Cagliari.

Con l’ordine del giorno, adottato in modo congiunto da maggioranza e opposizione su iniziativa dei principali firmatari dei due precedenti ordini del giorno – il consigliere di maggioranza delegato all’Istruzione Alessandro Balletto e il consigliere di minoranza Matteo Massa – il Consiglio metropolitano ribadisce con forza il proprio obiettivo politico e amministrativo di garantire il servizio di assistenza educativa specialistica a tutti gli studenti aventi diritto e impegna il sindaco metropolitano, alla luce della verificata non completa disponibilità di risorse proprie, a perseguire i seguenti obiettivi: valutare con gli uffici preposti dell’ente tutte le possibili azioni finalizzate a garantire la massima soddisfazione possibile degli utenti fruitori del servizio; richiedere con urgenza al presidente della Regione Sardegna e al Consiglio regionale di porre in essere tutte le misure e gli atti di propria competenza finalizzati a un incremento del fondo regionale, per l’anno corrente e a regime per le annualità successive, così da consentire la soddisfazione integrale delle richieste; proporre la costituzione di un tavolo di confronto interistituzionale tra Regione, Città Metropolitana, Province, Comuni e l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di garantire standard conformi con l’assistenza educativa specialistica.

“Ringrazio tutti i colleghi che si sono impegnati per fare in modo che la questione trovi una soluzione ottimale”, ha commentato il sindaco Truzzu. “Tengo tuttavia a ribadire che non solo non abbiamo mai tagliato risorse a questo servizio, ma al contrario sono stati stanziati ulteriori fondi propri dell’ente, sebbene non sufficienti a sopperire all’aumentata richiesta, e per questo non oggi ma già a suo tempo abbiamo chiesto l’intervento della Regione, che ora auspico tempestivo”.

“E’ nostra volontà politica fare il possibile per garantire a tutti il diritto all’istruzione, e possiamo affermare ufficiosamente che già questa settimana il Consiglio regionale potrebbe stanziare le risorse necessarie per far fronte alle richieste”, annuncia il delegato all’Istruzione Balletto.

Soddisfazione per l’impegno e l’accordo congiunto è stata espressa anche da parte del consigliere Massa e dagli altri esponenti della minoranza, che all’unanimità hanno votato a favore dell’ordine del giorno.