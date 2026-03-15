Tragedia durante una battuta di caccia alla volpe nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo. Un uomo di 80 anni ha sparato con il suo fucile un 42 enne dopo una lite.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’80enne si trovava con alcuni amici a caccia quando in un maneggio della zona ha incontrato il 42enne, molto alterato dal fatto che i cavalli nella tenuta erano stati spaventati dagli spari. Da qui sarebbe scoppiata una violenta discussione, in cui la vittima ha provato a togliere il fucile dalle mani dell’80enne. Purtroppo, è partito accidentalmente un colpo, che ha ferito mortalmente il 42enne. Inutili purtroppo i soccorsi chiamati immediatamente dal cacciatore, l’uomo non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fermo, le guardie venatorie e i vigili del fuoco. Il cacciatore è assistito dai legali Rossano Romagnoli e Andrea Andrenacci ed è indagato per omicidio. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica della tragedia.