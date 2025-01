Avrebbe ormai confessato l’uomo che ieri ha dato fuoco alla casa dell’ex compagna nel quartiere di Montesacro, in via Monte Senario a Roma. Alla base del gesto ci sarebbe il gattino dell’uomo, secondo il quale sarebbe scappato a causa della donna, colpevole di avere lasciato la finestra aperta. “Lui non ha più una casa. Non deve averla neanche lei”, sarebbero state le parole dell’uomo riportate da Il Messaggero. Un gesto decisamente estremo, che ha portato all’ evacuazione di 24 persone, mentre altre 7 sono rimaste intossicate dal fumo. Due di loro sono state ricoverate in codice giallo al Policlinico Umberto I. La palazzina risulta attualmente inagibile mentre l’uomo è accusato di incendio doloso.