L’ Italia si butta via , per la terza volta consecutiva fallisce l’ accesso ai mondiali,decisiva l’ espulsione di Bastoni alla fine del primo tempo.

Gattuso ripropone la stessa formazione che aveva superato l’Irlanda del Nord con Donnarumma in porta ,Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa, Barella, Locatelli e Tonali a centrocampo, con Politano e Dimarco sugli esterni e la coppia Retegui-Kean in attacco .

Il pubblico bosniaco accoglie l’appello di Edin Džeko ed applaude al momento dell’inno italiano, non dimenticando che la nazionale azzurra fu la prima a giocare in Bosnia dopo la fine della guerra.

Parte subito aggressiva la formazione bosniaca spinta dal tifo incessante del pubblico amico ,mettendo pressione sulla trequarti azzurra ed arrivando a ridosso dell’ area di rigore senza pero’ creare dei pericoli degni di nota .L’ Italia inizia a farsi vedere in avanti al 13°,ma l’angolo battuto da Tonali finisce sull’ esterno della rete ;passano solo due minuti e gli azzurri passano in vantaggio ,il portiere bosniaco Vasilj sbaglia clamorosamente servendo Barella , lestissimo a girare subito verso Kean che calcia di prima intenzione con l’interno destro e supera l’estremo difensore avversario.

Reagiscono con vigore i bosniaci che al 24° avrebbero la chance del pari con Kadic,che in posizione favorevolissima colpisce troppo debolmente ; risponde l’Italia un minuto dopo con Retegui ,ma salva in due tempi Vasilj. Ci riprova la Bosnia al 28° ma Demirovic calcia altissimo sopra la traversa e lo stesso giocatore al 38° e’ libero di girare spalle alla porta ,la palla esce di pochissimo.

Al 41° l’ episodio che condizionera’ l’andamento della gara , a seguito dell’ ennesima ripartenza bosniaca Bastoni interviene in ritardo da ultimo uomo su Memic e Turpin estrae il cartellino rosso.

All’ inizio della ripresa Gattuso inserisce il rossoblu Palestra al posto di Politano , grande chance per l’esterno del Cagliari che conferma il suo magic-moment nelle gerarchie del calcio italiano.

La Nazionale Bosniaca inizia la ripresa all’assalto constringendo gli azzurri sulla difensiva, in un clima da autentica battaglia sin dai primi minuti si annuncia un secondo tempo all’ insegna della sofferenza per l’ Italia.

Dominio territoriale dei padroni di casa ma occasionissima per l’Italia al 60° con Kean che ruba palla nella propria metà campo, arriva solo davanti al portiere ma calcia alto sulla traversa.

Al minuto 71 Gattuso inserisce Cristante e Pio Esposito rispettivamente per Locatelli e Kean ,poco dopo Tahirovic calcia dal limite e trova l’angolino, ma Donnarumma compie un autentico miracolo deviando in angolo,al 74° Pio Esposito riceve e allarga per Palestra ,bravo a servire nuovamente l’attaccante interista che però calcia alto.

Minuto 77,nuova occasione Italia con Dimarco, che da posizione favorevole manda a lato di sinistro ;un minuto dopo Barella,sugli sviluppi di un corner,riceve e spara alto sopra la traversa e poco dopo arriva il pari bosniaco ,Dzeko sovrasta Mancini salva in prima battuta Donnarumma ma sul tap-in realizza Tabakovich.

All’86° Gattuso richiama Barella ed inserisce Frattesi,ma subito dopo ancora Donnarumma decisivo sul colpo di testa di Demirovic.

Finiscono i tempi regolamentari sull’ 1 a 1, si va ai supplementari con le squadre stanchissime che comunque si affrontano con continui cambi di fronte.Si arriva al minuto 103 quando Palestra si invola verso la porta, viene steso da Muharemovic che viene solo ammonito, nonostante le proteste azzurre, il check del Var conferma tutto. La panchina dell’Italia è furiosa.

Minuto 105, ancora Italia pericolosa con Esposito di testa da posizione ravvicinata, Vasilj riesce a respingere.

Si va al secondo tempo supplementare ed al minuto 107 Pio Esposito si vede respinta la sua conclusione dal braccio di un bosniaco in caduta , al minuto 118 brivido per gli azzurri per un tiro dal limite che finisce alla destra del palo difeso da Donnarumma.

Si va pertanto ai calci di rigore , sbaglia Pio Esposito il primo penalty azzurro, realizza il secondo Tonali,finisce sulla traversa il terzo di Cristante mentre la Bosnia non ne sbaglia neppure uno.

L’ Italia per la terza volta consecutiva fallisce l’ obiettivo ed ‘e fuori dai mondiali.