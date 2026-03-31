Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indetto oggi 3 bandi per la continuità territoriale delle navi in Sardegna. Le tratte interessate sono Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, per un totale di oltre 190 milioni di euro.

Le ditte interessate dovranno presentare domanda entro il prossimo primo luglio e le relative eventuali concessioni avranno una durata di 60 mesi, prorogabili però per altri 36.

La tratta più importante è quella di Civitavecchia – Arbatax – Cagliari, che vale circa 73 milioni di euro. Per tutti e 3 bandi ci sono delle linee guida: le navi non devono avere più di 25 anni e devono avere una capienza per almeno 1000 passeggeri. Il progetto mira a garantire non solo i trasporti marittimi per l’Isola ma anche una regolamentazione dei prezzi al fine di tutelare i consumatori.