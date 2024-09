L’estate cafona in Sardegna non finisce mai: turisti incivili scaricano il wc chimico in strada a Piscinas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’estate cafona in Sardegna non finisce davvero mai. Oggi, nel pomeriggio, l’ennesimo episodio, come documenta il video: un gruppo di camperisti tedeschi ad Arbus, nella zona di Costa verde a Piscinas, ha svuotato il contenuto del wc chimico in strada. Come se fosse la cosa più normale del mondo, in mezzo alla strada e senza colpo ferire.

Immagini che hanno dell’incredibile soprattutto perché a meno di 100 metri c’è un’area attrezzata per i camperisti, dove l’operazione fatta in strada si sarebbe potuta fare rispettando regole e igiene.