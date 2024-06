Lega polverizzata in Sardegna da cinque anni di governo con Solinas e Partito sardo d’azione

Quello del Carroccio è il dato più eclatante: dal 27,5% del 2019 Salvini passa al 5,5% di queste ultime elezioni europee e paga dazio più che nel resto d’Italia per la disastrosa esperienza dei 5 anni a capo del governo regionale con i sardisti, da lui risuscitati in parlamento e trasferiti a Pontida. dal latte a un euro per i pastori alla sanità fino ai trasporti: tutti i flop sardisti-leghisti alla base del voto per l’europarlamento che inevitabilmente influirà su quelli delle amministrative, come anticipano gli exit poll.