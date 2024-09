Lecce-Cagliari 1-0, Nicola non sa gestire la partita con l’uomo in più: traversa di Viola ma arriva un amaro ko

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce-Cagliari 1-0, Nicola non sa gestire con l’uomo in più: traversa di Viola ma arriva un amaro ko. Incredibile sconfitta del Cagliari, che per 50 minuti si trova contro un Lecce in dieci ma sciupa palle gol clamorose (soprattutto con Luvumbo) e non riesce neppure a pareggiare. Una partita choc in uno scontro salvezza, con soli due punti conquistati nelle prime tre gare, è amaro il bottino rossoblu. Il Lecce ha lottato e sofferto, il Cagliari non ha trovato la tattica giusta per sfruttare il vantaggio numerico. Il Lecce ha avuto più fame e spesso arrivava primo sulla palla mettendo in difficoltà Augello, Luperto e Palomino, con un Mina ancora non in forma che in avvio ha regalato una clamorosa occasione ai giallorossi. Ne viene fuori un ko che inguaia già in classifica il Cagliari ma soprattutto inceppa la partenza di Davide Nicola alla guida del Cagliari. Sembra che il mister, sia oggi che con il Como, non sappia leggere attentamente le partite in corso d’opera. Ora ci sarà la sosta e poi la sfida contro il Napoli di Conte alla Unipol Domus. Con un Gaetano in più. Restano due traverse colpite, una da Luvumbo e una da Viola a porta vuota, e tanta amarezza.