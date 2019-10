Le volontarie di Settimo San Pietro fanno festa: “Carrozzina e deambulatore ‘comprati’ con i tappi di plastica”

Hanno raccolto migliaia di tappi di plastica, passando nelle aule delle scuole della città e, contemporaneamente, ricevendone tantissimi da semplici cittadini. Poi, dopo aver riempito vari bustoni, hanno portato tutto ad una ditta specializzata, riuscendo ad incassare quattrocento euro: “Soldi che abbiamo utilizzato per acquistare una carrozzina e un deambulatore, importantissimi per poterci prendere cura dei nostri malati”. Parole di Lorena Pitzalis, 52 anni, presidentessa dell’associazione “Confraternita di Misericordia”, da anni in prima linea quando si tratta di garantire sicurezza agli eventi o salvare vite: “Grazie alla tanta plastica riciclata abbiamo acquistato due presìdi che mettiamo a disposizione, gratuitamente, a chi ne ha bisogno”. Lì, nella sede di piazza Rodari, le volontarie – tutte donne – hanno già festeggiato il traguardo raggiunto dopo mesi passati quasi a contare ogni singolo tappo: “Purtroppo non è altissimo il pagamento per ogni chilo di plastica raccolta, pochi centesimi”. Tuttavia, tappo dopo tappo, sono riuscite ad arrivare al traguardo.

E la raccolta non si ferma. Le volontarie lanciano un nuovo appello: “Invitiamo tutta la popolazione a continuare a portarci tappi di plastica di qualunque tipo di bottiglia o contenitore, per aiutarci ad aiutare”.