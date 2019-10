Pirri, sos per un pappagallino inseparabile smarrito: “Il mio bimbo piange, aiutateci a ritrovarlo”. L’appello di un papà triste per la scomparsa di un piccolo pappagallo: “Per la nostra grande delusione è scappato tre settimane fa da piazza dei bersaglieri Pirri zona Is Bingias. E’ allevato a mano, di conseguenza sta tranquillo con le persone. Mio figlio ha sette anni ed è disperato. Per chi dovesse contattarmi il mio nome è Gianluca e il mio recapito è :3883045717”. Nella foto, il pappagallino smarrito.