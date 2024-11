Le lacrime di Decimoputzu: “Ciao Ale, sei stato una grande persona e domani saremo tutti uniti per darti l’ultimo saluto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimoputzu – Morto dopo una caduta in moto lungo la sp 4: domani l’ultimo saluto. Gli amici: “Ciao Ale, sei stato una grande persona e domani saremo tutti uniti per darti l’ultimo saluto”.

Si terrà alle 15 il funerale di Alessandro Marongiu, l’uomo che tra sabato e domenica notte è rimasto vittima di un incidente stradale alle porte di Villasor, in prossimità di una rotatoria. Era a bordo della sua due ruote quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Troppo gravi le ferite riportate, trasportato in codice rosso al Brotzu, è spirato dopo un giorno d’agonia. Tanti gli amici del giovane che, da ieri, piangono per la prematura scomparsa di Marongiu. “Con immenso dolore, annunciamo la scomparsa del nostro caro fratello Alessandro Marongiu, che ci ha lasciato in questi giorni. In questo triste momento di tristezza e dolore, ci uniamo in un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e parenti, in particolare ai suoi carissimi genitori Anna Rita e Antonino, e alla sua dolce sorella Michela con il suo caro compagno Davide”. Lo ricordano con le parole di una canzone, “ci mancheranno le tue risate, le tue battute e il tuo amore per l’Italia e il calcio. In questo momento di lutto, ci stringiamo attorno ai tuoi cari e ci impegniamo a mantenere vivo il tuo ricordo nei nostri cuori. Ti ricorderemo sempre con affetto e gratitudine, e ci conforteremo nel sapere che l’eterno riposo splenderà per te”.