Lazio-Cagliari 2-0, errore osceno di Prati, il pupillo di Giulini: Pisacane continua la sua caduta libera.Un clamoroso retropassaggio sbagliato di Matteo Prati regala il raddoppio a Zaccagni nel recupero, contro una Lazio incerta i rossoblù perdono ancora. Attacco inesistente e difesa horror, stavolta neanche Caprile può fare i miracoli. Il Cagliari è una squadra fragile senza gioco e identità, anche Esposito oggi è stato un fantasma. E sabato si va a Como prima della sosta. Il Cagliari è riuscita a perdere contro una Lazio rabberciata che era davvero abbordabile. La squadra non punge, manovra inutil mente a centrocampo, è aggressiva soltanto in partenza. Neanche con la coppia Mina-Luperto Pisacane è riuscito a evitare di subire due reti, in quello che diventa un vero e proprio allarme rosso con la classifica sempre meno sicura. In serie A servono grinta, qualità ed esperienza: proprio le caratteristiche che sembrano mancare ai sardi. felici schierato solo nella ripresa stavolta non riesce a incidere. Luvumbo continua la sua involuzione. E il turco Kilocsoy fa capire perchè non gioca mai, riesce praticamente a non toccare palla in oltre venti minuti. Ma sicuramente nel recupero il Cagliari poteva ancora pareggiare e il gioiellino di Giulini, Matteo Prati, ha letteralmente regalato il raddoppio. Ora si capisce perchè il mister Nicola non lo faceva giocare.