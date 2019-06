Lavoro in nero, scoperti tre casi irregolari tra Quartu, Pula e Capoterra nell’abbigliamento e nella ristorazione. Operazione della Guardia di Finanza, scattano multe pesanti per le aziende che non applicano i contratti di lavoro: per gli imprenditori smascherati infatti è scattata una sanzione compresa tra i 1800 e i 10800 euro.