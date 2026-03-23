Da martedì 24 marzo 2026, cambia il traffico nel territorio della Municipalità a Pirri, per il tempo necessario per eseguire i lavori di rifacimento delle aiuole e della pavimentazione stradale.
In particolare, l’ordinanza dirigenziale n. 760/2026 prescrive la temporanea chiusura alla circolazione veicolare della via Dei Partigiani e della via Marzabotto, nel tratto compreso tra la via Dei Partigiani e il civico n. 1(escluso).
Il transito, specifica l’ordinanza, è consentito alle ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia e ai veicoli a servizio di persone disabili, con limitazione della velocità a 30 Km/h.