Cagliari, in rivolta i lavoratori del Brotzu: “Noi esclusi dal premio Covid”

Covid a tutti i lavoratori” , scrive Fabio Sanna, della segreteria aziendale Uil Fpl Brotzu, “ dalla fascia B alla fascia F , e anche l’AOU nel mese di Ottobre ha siglato un accordo per la remunerazione di tutti i lavoratori , inquadrando i successivi alla fascia A, tutti in fascia C, all’Arnas “G.Brotzu” invece sono rimasti tutti al palo. Probabilmente”, aggiunge, “al Brotzu ci sono altre priorità che pensare di premiare i l avoratori di un H ub di secondo livello, punto di riferimento di Cagliari della Traumatologia, della chirurgia e Anestesia Pediatrica, attualmente punto di riferimento della chirurgia della mano e patologie tempo-dipendenti, per non dire l’unica Azienda ad avere una sola Neurochirurgia “operativa” in quasi tutta la Sardegna.