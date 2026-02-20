Tragedia questa mattina a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Un ragazzo di soli 17 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa sulla Trapani-Castelvetrano. Stando a quanto ricostruito, il giovane stava ripulendo la zona dai rami della potatura nella contrada San Nicola, e, a causa delle cuffie che stava indossando in quel momento, non avrebbe sentito il treno arrivare.

Inutili gli avvertimenti con il fischio da parte del macchinista, che ha anche tentato disperatamente di frenare in tempo.

Inutili, purtroppo, i soccorsi per il 17enne. Sulla tragedia indagano la Polfer di Marsala e Trapani.