Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 2 1 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 7 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un sabato baciato da l sole, ventoso dal pomeriggio e con temperature in aumento c he raggiungeranno massime di 1 8 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settiman a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba