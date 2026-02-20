Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 21 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un sabato baciato dal sole, ventoso dal pomeriggio e con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba