È stato rilasciato in giornata l’attore turco Can Yaman, fermato nella notte a Istanbul. Il 36enne, reduce dall’enorme successo della fiction Sandokan su Rai1, era stato fermato a Istanbul durante un blitz legato ad un’indagine riguardante traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe persone note del mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Il blitz da parte delle forze dell’ordine è avvenuto questa notte all’interno dell’Hotel Bebek. Ma non è stato l’unico luogo in cui sono avvenute delle approfondite perquisizioni: le forze dell’ordine hanno infatti fatto visita anche in altri 9 locali della città, effettuando alcuni arresti fra cui dei titolari di night club.

Stando a quanto riportato da Hurriyet, il fermo di Yaman sarebbe frutto di una cosiddetta “soffiata” da parte di qualcuno a chi di dovere e il nome di Yaman non era all’interno delle indagini in corso. L’attore sarebbe stato accusato di aver utilizzato insieme ad altri sostanze stupefacenti e per questo sarebbe scattato il fermo.

Dopo aver testimoniato di fronte agli inquirenti, l’attore è stato subito rilasciato.

Foto del nostro partner QN