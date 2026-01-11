Cagliari è stata colpita da una fortissima bufera di vento sia durante il giorno che nella notte ed ecco il risultato della raccolta differenziata voluta da Zedda: tutti i mastelli condominiali finiscono a pancia in su nella piazza accanto a via Giudice Chiano nel cuore del quartiere di Fonsarda a Cagliari. Un’immagine che testimonia sempre di più l’inadeguatezza di questo sistema di raccolta differenziata con la tassa della Tari alle stelle più volte criticata dai consiglieri dell’opposizione e gli stessi cittadini. Ma si insiste sui mastelli e basta un soffio di vento per dimostrare che il sistema non funziona. Fra l’altro quasi tutti i cagliaritani hanno i mastelli rotti e nonostante paghino una tassa altissima non vengono mai recapitato quelli nuovi a casa ma bisogna andarli a prenderli alla De Vizia facendo file di ore per un servizio che dovrebbe essere automatico.