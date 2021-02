L’appello di Comandini: “La Regione compri Tuvixeddu e lo trasformi in un vero parco ambientale”

L’appello di Piero Comandini: “Il sito di Tuvixeddu diventi di proprietà del demanio regionale così da assicurare la massima tutela dell’area archeologica sepolcrale punico romana più importante del Mediterraneo”.

Il consigliere regionale del Pd scende in campo chiedendo uno sforzo alla Regione: “La sorte dell’area archeologica di Tuvixeddu, dopo una complessa vicenda più che ventennale si conclude, l’ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza del 5 febbraio scorso, n. 2738, che ha messo la parola fine a ogni ipotesi di nuova cementificazione ed ha inoltre definitivamente annullato senza rinvio la sentenza Corte App. civile Roma dell’aprile 2018, n. 2245 con cui, su ricorso della Regione autonoma della Sardegna, era stato riformato il lodo arbitrale che nel 2013 aveva riconosciuto ai costruttori un risarcimento di circa 85 milioni di euro, ridotti dalla sentenza del 2018 a 1,2 milioni di euro”.

“Tuvixeddu merita ora il giusto riconoscimento, scrive il consigliere regionale del Partito Democratico Piero Comandini, il sito rappresenta la più importante area sepolcrale punico romana del Mediterraneo con oltre 2.300 ambienti sepolcrali di estrema importanza, tuttora non adeguatamente salvaguardati e valorizzati, che costituiscono certamente uno dei beni storico-culturali più rilevanti del territorio sardo.

Le aspettative sono tante, prosegue l’esponente DEM, e con una mozione urgente, primo firmatario assieme ai colleghi del gruppo e ai Progressisti, impegnano il Presidente dell’esecutivo e gli assessori degli Enti Locali e della Pubblica Istruzione a porre in essere tutte le iniziative utili per pervenire all’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area sepolcrale di Tuvixeddu e di un’adeguata fascia di rispetto per un’efficace valorizzazione e tutela e alla conseguente istituzione, nel compendio così ampliato, di un parco archeologico-ambientale di fondamentale importanza culturale ed economica per Cagliari e l’intera Sardegna.

Sarebbe coerente, conclude l’esponente DEM, il riconoscimento da parte dell’UNESCO della grande importanza del sito, anche in considerazione della mozione discussa e approvata in aula il 30 settembre 2020 sul “riconoscimento da parte dell’UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale museo aperto”