L’appello di Claudia a Radio Zampetta per ritrovare il suo Peter

L’ APPELLO DI CLAUDIA A RADIO ZAMPETTA SARDA PER RITROVARE IL SUO PETER, GATTO BIANCO, SORDO SCOMPARSO A PIRRI DA VIA FONSECA.

CONDIVIDIAMO.

Peter è il mio gatto, è scomparso il 16 Novembre da via Fonseca a Pirri. Sono disperata. E’ un maschio sterilizzato di 4 anni, completamente bianco e con un occhio azzurro e uno verde. Mi sembra impossibile che sia sparito così nel nulla e che nessuno lo abbia visto, è un gatto che non passa inosservato, è sordo e rende le ricerche più difficili.

Se lo vedete contattatemi subito e trattenetevi con lui fino al mio arrivo, se potete.

Grazie

Info Claudia 3274275848