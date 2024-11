Lancio con il parapendio di padre e figlia finisce in tragedia: morto un 57enne, grave la ragazza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vacanza in Sicilia con amici terminata in tragedia. Marcu Floria, 57 anni, originario di Bolzano, si trovava con la figlia 30enne a Milazzo, in provincia di Messina. I due si sono lanciati con il parapendio e sono precipitati poco sull’ sull’impalcatura di una ex discoteca. Purtroppo il 57enne, ricoverato all’ospedale di Milazzo, non ce l’ha fatta mentre la figlia è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni presso il policlinico di Messina ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni, a provocare la tragedia potrebbe essere stata una folata di vento. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.