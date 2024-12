Durante un controllo notturno lungo la Strada Provinciale 6, i Carabinieri della Stazione di San Nicolò Gerrei, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova e da altre Stazioni della Compagnia di San Vito, hanno tratto in arresto tre giovani del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno degli arrestati si aggiunge anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione ha avuto inizio quando un equipaggio dei Carabinieri ha notato una Volkswagen Polo che, alla vista della pattuglia, ha accelerato in modo sospetto. Durante la manovra, uno dei passeggeri posteriori ha lanciato un involucro dal finestrino, immediatamente recuperato dai militari e risultato contenere cocaina. Il veicolo è stato bloccato poco dopo, e nel corso del controllo un secondo involucro, contenente ulteriore cocaina, è stato gettato sotto il mezzo nel tentativo di disfarsene.

La situazione è degenerata quando l’autista, un 25enne già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, ha cercato di sottrarsi al controllo tentando una fuga e opponendo resistenza fisica. Nel corso della colluttazione, l’uomo ha colpito i militari con calci e morsi prima di essere immobilizzato.

Le verifiche sul posto hanno portato al sequestro complessivo di 30 dosi di cocaina, pari a 26 grammi, che saranno sottoposte ad analisi presso un laboratorio specializzato per determinarne la purezza e il valore sul mercato illecito.

Al termine delle formalità di rito, i tre giovani sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la mattinata odierna è fissata l’udienza per direttissima presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.