L’amore finisce ma lui continua a terrorizzare l’ex, 23enne di Assemini ai domiciliari col braccialetto elettronico

Il 4 agosto, i Carabinieri della Stazione di Assemini, hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal Tribunale di Cagliari – nei confronti di un 23enne del luogo il quale è indagato per condotte persecutorie poste in essere nei confronti della ex compagna al termine della loro relazione sentimentale e refertate all’A.G. dai Carabinieri che hanno raccolto le dichiarazioni. Al termine delle formalità di rito, all’uomo è stato applicato il dispositivo elettronico di controllo e dovrà permanere all’interno della sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.