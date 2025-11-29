“Amici e colleghi tremate, eravamo tranquilli? Fate attenzione”: poche parole da parte dei gestori del “SaPrazza” per mettere in guardia che i ladri sono nuovamente in azione. Nemmeno le telecamere frenano le azioni dei malviventi che, in pochi minuti liberano e portano via gli ombrelloni.

Furti, insomma, ancora una volta in città: un clima di insicurezza che si estende in tutto l’hinterland cagliaritano e che colpisce pubblici esercizi come privati. Per “SaPrazza” è la quarta volta che i malviventi violano la proprietà, gli ombrelloni sono stati portati via a in due notti differenti a distanza di qualche giorno.