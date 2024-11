L’addio della Sardegna ai suoi quattro giovanissimi figli: a Fonni funerali e lutto cittadino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna sotto choc si prepara all’ultimo saluto ai quattro giovanissimi che hanno perso la vita dopo essere precipitati con l’auto in una scarpata di Fonni, lungo la provinciale 96. Oggi in paese è lutto cittadino: i funerali sono fissati nel pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri. Tutta la comunità sarà presente, come già ieri sera alla fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano, ammutolita dal dolore e ancora incredula di fronte a una tragedia così terribile. Michele Coinu di 21 anni, Lorenzo Figus di 17, Marco Innocenti di 18 e Michele Soddu di 22 erano amici sin dall’infanzia, legatissimi da sempre, lavoravano tutti nella stessa azienda, un caseificio-salumificio di proprietà della famiglia del sindaco Daniela Falconi ed erano benvoluti da tutti. Mercoledì sera erano attesi a una cena proprio in azienda: amici e parenti hanno iniziato a cercarli quando ormai era chiaro che qualcosa era successo, una battuta di un centinaio di persone conclusa con l’orribile scoperta: l’auto accartocciata volata in una scarpata in un tratto in cui non c’è guardrail. Loro quattro tutti morti. Fatale una curva: per ragioni ancora da accertare, forse per l’alta velocità o forse per una distrazione, l’auto è uscita di strada e volata giù, non lasciando scampo a nessuno dei quattro, alcuni sbalzati fuori dalla vettura. Sull’asfalto, nessun segno di frenata.