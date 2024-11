Neon Europa: i Consigli d’arredo per i vari tipi di bar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quando si pensa a progettare un bar di successo, l’arredamento e le attrezzature non sono dettagli marginali: contribuiscono all’identità del locale e alla soddisfazione dei clienti. Neon Europa, rivenditore ufficiale di Frigomeccanica, si è affermato come un partner leader nell’arredo e nelle attrezzature per bar, offrendo una gamma completa di soluzioni che vanno dall’interior design, alle attrezzature per cucine professionali oltre che per le insegne luminose. Neon Europa è la scelta ideale per chi desidera un unico interlocutore di fiducia che gestisca a 360° ogni aspetto del proprio locale, dall’arredamento interno ed esterno fino all’insegna luminosa personalizzata.

Ecco alcuni consigli per diversi stili di bar, da adattare grazie all’esperienza di Neon Europa:

Caffetteria Moderna

Le caffetterie moderne si distinguono per uno stile minimalista ed elegante, con arredi che puntano su linee pulite, colori neutri e superfici lucide. I mobili e le attrezzature, integrarsi armoniosamente nell’ambiente per offrire un’esperienza ordinata e sofisticata. Neon Europa offre arredamenti per caffetterie che abbinano funzionalità ed estetica: banconi attrezzati, sedute ergonomiche e scaffalature per mettere in risalto i prodotti senza sovraccaricare l’ambiente. Anche l’insegna luminosa gioca un ruolo importante per catturare l’attenzione già dalla strada, conferendo un’impronta distintiva.

Wine Bar Elegante

Il wine bar è uno spazio raffinato dove i clienti si aspettano una selezione di vini pregiati e un’atmosfera accogliente. Per questo tipo di locale, Neon Europa propone arredi in materiali naturali come il legno massello e il marmo, che si sposano bene con una gamma di luci soffuse. Neon Europa è inoltre specializzata in vetrine refrigerate e scaffali per la corretta esposizione dei vini, garantendo al contempo l’eleganza e la funzionalità. L’arredamento gioca un ruolo essenziale nell’accentuare l’ambientazione elegante e, allo stesso tempo, pratica.

Bar Rustico o Pub

I bar rustici o i pub si distinguono per il loro look tradizionale e accogliente, dove spesso dominano legno scuro, mattoni a vista e arredi che richiamano l’atmosfera dei pub inglesi. Per questi ambienti, Neon Europa mette a disposizione arredi robusti e resistenti, come sedie e tavoli in legno massello e banconi in materiali durevoli. Le insegne luminose in stile vintage, perfette per completare l’estetica di un pub, aggiungono quel tocco di autenticità che fa la differenza. Anche le attrezzature da cucina, essenziali per il servizio rapido di snack e piatti tipici, sono selezionate per durare nel tempo e resistere a un utilizzo intensivo.

Cocktail Bar Contemporaneo

Il cocktail bar contemporaneo punta su uno stile originale e innovativo, spesso caratterizzato da un’illuminazione colorata e da dettagli di design unici. Per questo tipo di ambiente, Neon Europa propone arredi personalizzati e di tendenza, come banconi illuminati e poltrone di design, perfetti per chi vuole creare un’atmosfera sofisticata e rilassata. Le attrezzature dietro al bancone, come frigoriferi e shaker, vengono integrate con attenzione per rispondere alle esigenze dei barman professionisti e contribuire all’efficienza del servizio. L’insegna luminosa, spesso creativa e audace, rappresenta il punto di partenza per attrarre una clientela giovane e dinamica.

Beach Bar o Bar all’Aperto

Per chi gestisce un beach bar o un bar all’aperto, l’arredamento deve essere resistente agli agenti atmosferici, funzionale e di facile manutenzione. Neon Europa offre soluzioni di arredo outdoor in materiali come l’alluminio e il legno trattato, ideali per affrontare le sfide di un ambiente esterno. Anche le attrezzature, come frigoriferi e spillatori, sono selezionate per resistere alle alte temperature e garantire il massimo delle prestazioni.

Perché Scegliere Neon Europa come Unico Interlocutore?

Avere un solo referente come Neon Europa per l’arredamento, le attrezzature e le insegne, rappresenta un vantaggio strategico per chi desidera un servizio efficiente e completo. Questo approccio permette di ottimizzare i tempi di realizzazione, garantendo che ogni elemento del bar, sia perfettamente coordinato.

Con Neon Europa, arredare il tuo locale non è mai stato così facile: crea con noi lo spazio perfetto per accogliere e stupire i tuoi clienti.

