Lacrime per Tiziana Soro, la moglie dell’ex sindaco di Ollolai stroncata da un infarto fulminante a 46 anni

Lacrime e commozione per la morte di Tiziana Soro, la moglie dell’ex sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, morta ieri pomeriggio a causa di un infarto fulminante. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Arbau, politico molto conosciuto, attuale capo di gabinetto nell’assessorato regionale all’Agricoltura, ha ricevuto le condoglianze ufficiali anche da parte di tutta l’Anci Sardegna, attraverso un messaggio molto toccante pubblicato dal suo presidente, Emiliano Deiana.

“Il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Regionale di Anci Sardegna a nome della grande comunità dei sindaci e degli amministratori sardi esprime la commossa vicinanza a Efisio Arbau per la morte della moglie Tiziana. Non esistono parole per consolare da un dolore così grande, da una separazione così lacerante. Non esiste consolazione per un lutto così ingiusto e improvviso che strappa dalla vita la persona con cui si era edificato il presente e il futuro. A Efisio giunga l’abbraccio fraterno di noi tutti”.