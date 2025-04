Un dolore che non può trovare consolazione quelli di Tamara Casti, madre della 16enne Asia Loddo, morta a seguito di un incidente in scooter mercoledì sera a Is Pontis Paris.

“Fai ballare gli angeli anche in paradiso, ti amo bambina mia”, le parole dolcissime e amarissime di Tamara. “Ancora non ho realizzato cosa sta accadendo, mi sembra di vivere un incubo. Un pezzo del mio cuore è volato via con te angelo mio. È un dolore che non si può spiegare e che non riuscirò mai a superare”. Tamaratricare anche la forza di ringraziare tutti coloro che in queste ore di estrema sofferenza stanno dimostrando amore e vicinanza alla famiglia. “Volevo dire grazie alle persone che mi stanno affianco e a chi con un messaggio mi sta comunque vicino , grazie per il supporto e per il sostegno che mi state dando per dare l’ultimo saluto alla mia bambina”.

I funerali di Asia saranno celebrati domani, mercoledì 16 aprile, alle ore 15 nella Parrocchia di Sant’Antonio a Quartu.