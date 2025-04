I Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale hanno denunciato sei nuclei familiari alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, ritenendoli responsabili di inosservanza dell’obbligo di istruzione nei confronti dei rispettivi figli minori.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado, iscritti regolarmente all’istituto locale ma assenti ingiustificati durante l’orario di lezione, sono stati notati dagli Carabinieri a girovagare per le vie cittadine. Insospettiti dalla loro presenza in strada invece che in classe, i militari hanno deciso di approfondire la situazione, scoprendo come il fenomeno non si limitasse a un singolo e isolato episodio di “bigiata” scolastica. Le verifiche hanno permesso di appurare che i minori, tutti nati tra il 2010 e il 2013, avevano accumulato un numero di assenze, peraltro non giustificate, ben superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente, configurando di fatto l’omessa vigilanza da parte dei genitori e il mancato rispetto dell’obbligo di istruzione. Tutte le famiglie interessate, residenti a San Gavino Monreale, sono state conseguentemente denunciate.