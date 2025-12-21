Un dramma immane ha colpito Dario Cipullo, 16 anni, e la sua famiglia. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un canale ad Agognate, vicino Novara.

Dario, rugbista, era andato ad un cena con amici venerdì sera. Poi il silenzio. Tantissimi gli appelli social per chiedere aiuto e ritrovarlo. Questa mattina, la scoperta più drammatica. Per le ricerche si sono mobilitati carabinieri e volontari del corpo Aib di Bellinzago Novarese, oltre che i vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le ultime ore di vita di Dario e saranno effettuati gli accertamenti necessari per stabilire la causa della morte.

Toccante il messaggio social del Rugby Gattico: Dobbiamo darvi una notizia molto difficile.

“Purtroppo Dario è stato ritrovato, ma non nel modo in cui tutti speravamo.

I dettagli restano nel dolore della famiglia: chiediamo rispetto, silenzio e preghiera. In questo momento non sappiamo altro ed è giusto non fare domande o ipotesi.

Ci stringiamo alla famiglia di Dario e ci stringiamo tra di noi come squadra NOVEGA. Un grande abbraccio al Amatori Rugby Novara – Pagina del Club”.

Foto diffusa al momento della scomparsa e ricondivisa dal Rugby Gattico