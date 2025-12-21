Cagliari-Pisa 2-2, il turco Kilicsoy fa godere solo a metà: beffa atroce nel finale, Pisacane perde ancora punti.I rossoblù concludono il primo tempo in svantaggio giocando male, poi ribaltano il match nella ripresa con due bellissimi gol di Folorunsho e del turco. Ma a un minuto dalla fine arriva la beffa atroce del pareggio del Pisa, che nel recupero sfiora addirittura la vittoria. Una sola vittoria nelle ultime 12 partite per il Cagliari, ancora più grave avere fallito un altro scontro diretto. Eppure la gara si era messa benissimo, anche grazie a quella rasoiata meravigliosa di Kilicsoy che ha fatto letteralmente esplodere lo stadio. Alla sua prima gara da titolare, il turco si è finalmente sbloccato. Ddecisive però le amnesie in difesa e a centrocampo, un pessimo Adopo ha regalato ingenuamente un rigore alla squadra di Gilardino. Altra occasione perdxuta, col Pisa che ha nettamente meritato di non perdere.