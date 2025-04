In Sardegna arriva la legge sul fine vita, ovvero la possibilità per chi è gravemente ammalato di mettere fine alla propria vita. Lo ha annunciato a Roma la presidente della Regione Alessandra Todde.

“La nostra legge è stata depositata e ora deve passare in commissione per essere discussa. Saremo probabilmente, tempi permettendo, la seconda regione d’Italia ad approvarla, una regione che, come la Toscana, farà una ‘fuga in avanti'”. La 5 stelle Todde lo ha detto alla Camera, a margine dell’evento ‘La Valigia della libertà’ dedicato al tema del fine vita e del diritto all’autodeterminazione.