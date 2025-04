Nella mattinata di oggi il Comune di Sinnai ha avuto ospitato un incontro istituzionale con la Task Force Edilizia Scolastica (TFES) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con ANCI e Regione Autonoma della Sardegna, per fare il punto sulle attività in corso e condividere buone pratiche nella realizzazione di interventi infrastrutturali sul patrimonio scolastico.

L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente significativo per il Comune di Sinnai, che si avvia alla conclusione dei lavori della nuova scuola di via Caravaggio, realizzata ex novo in sostituzione dell’edificio preesistente, gravemente compromesso da vizi strutturali. L’intervento, tra i più avanzati a livello nazionale, rappresenta un modello di rigenerazione edilizia scolastica finanziato grazie a fondi del PNRR, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e del progetto Iscol@ della Regione Sardegna.

La scuola di via Caravaggio sarà la prima opera conclusa nell’ambito del PNRR per l’edilizia scolastica in Sardegna, e con ogni probabilità tra le prime anche a livello nazionale, confermando il ruolo del Comune di Sinnai come esempio virtuoso nella pianificazione e attuazione di interventi pubblici strategici per il territorio.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della Sindaca Maria Barbara Pusceddu, del Coordinatore Interregionale TFES Luigi Garau, del Dirigente dell’Unità di Missione del PNRR del MIM Francesco Iacobucci e della Responsabile ANCI per l’Area Istruzione ed Edilizia Scolastica Valentina Scavone.

La Sindaca Maria Barbara Pusceddu ha voluto esprimere con orgoglio ed emozione il proprio sentito ringraziamento all’ingegnera Valentina Lusso, all’intero team dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sinnai, ai progettisti, all’impresa esecutrice e a tutti gli attori coinvolti. Grazie alla loro competenza, dedizione e determinazione è stato possibile realizzare un intervento complesso e strategico, in continuità con l’amministrazione Anedda, e con la partecipazione attiva della scuola, restituendo alla comunità un edificio non solo nuovo e sicuro, ma anche pienamente sostenibile, concepito con un approccio a impatto ambientale zero e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni educativi del presente e delle generazioni future.

Nel corso dell’incontro, Valentina Lusso, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sinnai, ha raccontato l’intera evoluzione del progetto, a partire dalla necessità di sostituire una struttura non più sicura, fino al percorso di coprogettazione che ha coinvolto tecnici comunali, alunni e insegnanti: un processo partecipativo che ha permesso di immaginare e costruire una scuola del futuro, centrata sul benessere degli studenti e sull’interconnessione tra spazi interni ed esterni, valorizzando il clima favorevole della nostra isola.

La visione condivisa è stata tradotta nel progetto architettonico firmato da Claudio Sirigu e Aurora Perra dello Studio TZH, vincitori del concorso nazionale promosso dal MIM. Il progetto è caratterizzato da ambienti flessibili, ampie vetrate che connettono l’interno con l’esterno e, soprattutto, dalla presenza della mediateca, vero fulcro della scuola, pensata come uno spazio aperto e sempre accessibile agli alunni, collegato in maniera funzionale con l’aula di musica – cuore dell’identità didattica dell’istituto.

La mattinata ha visto anche gli interventi di Valeria Sanna, referente regionale TFES per la Sardegna, e di Cristiano Tanas, funzionario dell’Unità di Progetto Iscol@ della Regione Autonoma della Sardegna, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni centrali, regionali e locali.

Piena soddisfazione manifestata anche dall’assessore ai lavori pubblici Katiuscia Concas per l’ ottimo risultato ottenuto grazie al lavoro in sinergia di tutti gli attori coinvolti, grazie anche al notevole contributo degli insegnanti e degli studenti della scuola secondaria di Via Caravaggio.

Al termine dei lavori, i rappresentanti del Ministero, della Regione e del Comune hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere della nuova scuola di via Caravaggio, dove i progettisti dello Studio TZH, insieme al costruttore, hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori, mostrando di persona le caratteristiche innovative dell’edificio e le migliorie realizzate in corso d’opera.

Con un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica, il Comune di Sinnai conferma il proprio impegno concreto per una scuola sicura, innovativa e a misura di studente.

