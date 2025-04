Quartu Sant’Elena, viale Colombo con piste ciclabili e più bus, le fermate dei pullman saranno dotate di pensiline e una nuova viabilità permetterà di decongestionare il flusso della mobilità veicolare nel centro abitato: via libera al nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

In un orizzonte temporale di medio-lungo periodo il Piano sviluppa una nuova visione della mobilità urbana, con obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica raggiungibili anche attraverso un più moderno assetto urbanistico e territoriale, che nello specifico passano attraverso la riqualificazione di viale Colombo e il completamento della circonvallazione urbana.

Le azioni e le misure adottate guardano alla ridefinizione del flusso di traffico interno alla città, incentivando la mobilità dolce, creando, laddove sarà possibile, nuove piste ciclabili e realizzando altri interventi di mitigazione ambientale, con una connotazione dal punto di vista urbanistico molto più decorosa rispetto all’attuale. Un progetto che potrà vedere la luce in un arco temporale di 10 anni.

Tra le novità più evidenti previste nel Piano la modifica della viabilità di viale Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di privilegiare il trasporto pubblico locale e la mobilità ciclabile. Nei piani la sezione stradale avrà tre corsie, una per ciascun senso di marcia per il transito degli autobus e dei taxi in modalità promiscua e una corsia per il transito delle auto posta tra le altre due corsie preferenziali per autobus e taxi, più una pista ciclabile per ogni senso di marcia. E in corrispondenza delle fermate degli autobus penisole per permettere il saliscendi degli utenti dal mezzo di trasporto pubblico. Una soluzione che prevede una riprogrammazione di diversi parcheggi attualmente presenti nella stessa via del Mare.

L’altra novità riguarda la creazione di un percorso di mobilità ad anello, volto a decongestionare il flusso della mobilità veicolare dalle arterie che tagliano trasversalmente il centro comunale. Tale tracciato stradale ha origine da via della Musica e prosegue nelle vie S’Arrulloni, Beethoven, Salieri, San Benedetto, Fiume. Sarà poi compreso il nuovo tratto di via Cecoslovacchia in imminente avvio di progettazione, per poi proseguire con via Portogallo e via Lussemburgo. Anche in questo caso un nuovo tratto viario permetterà l’innesto in via Giotto, per poi arrivare in via Siena e tramite via Brigata Sassari, via Segrè e via Fermi tornare in via Marconi e riallacciarsi a via Turati e all’originaria via della Musica.

Il terzo obiettivo del PUMS mira invece al miglioramento della mobilità nell’abitato diffuso, compresa quindi l’area di Flumini, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale di linea e non di linea, quindi con l’implementazione dei bus esistenti e con l’istituzione di nuove linee da parte di CTM e ARST, ma anche con la razionalizzazione del servizio Taxi e NCC, attraverso specifiche misure, identificate nel procedimento avviato per la revisione e l’aggiornamento del vigente Regolamento Servizio Taxi – NCC.

A seguito dell’adozione da parte della Giunta comunale, al PUMS e al relativo BICIPLAN saranno ora assicurati la massima pubblicità attraverso la fase della pubblicazione, finalizzata alla presentazione di formali osservazioni da parte della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse, che avranno 30 giorni di tempo. Un processo che andrà poi a concludersi con le analisi e le controdeduzioni alle osservazioni per l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.

“L’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un passo importante in un’ottica di ridefinizione della mobilità quartese. È un PUMS che mira a incentivare l’utilizzo di veicoli sostenibili e a potenziare i percorsi ciclopedonali e il TPL, tenendo conto delle reali esigenze di spostamento dei cittadini quartesi – commentano congiuntamente il Sindaco Graziano Milia e l’Assessora alla Mobilità e ai Trasporti Elisabetta Atzori -. Tuttavia, in continuità con il processo partecipativo compiuto in fase preliminare, anche questa approvazione consegna a Quartu un documento aperto alla discussione e al perfezionamento. Da parte dell’Amministrazione c’è infatti piena disponibilità ad eventuali modifiche migliorative evidenziate nelle prossime settimane in vista del passaggio in Consiglio comunale – prosegue il Primo Cittadino -. Sono rettificabili anche i tempi di attuazione, per esempio sulla questione parcheggi: nessuno stallo sarà infatti eliminato sino a quando non si troverà una soluzione alternativa pienamente funzionale. Puntiamo su un nuovo modello di mobilità, ma per arrivare all’obiettivo siamo assolutamente aperti al dialogo. È un piano ambizioso che necessiterà di approfondite riflessioni e verifiche nelle sue fasi di attuazione, e che per certi aspetti non potrà conoscere tempi celeri”.