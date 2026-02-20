La storica insegna di “Pappa e Citti” saluta definitivamente Cagliari. Con un post dai toni festosi e carichi di emozione, i vecchi proprietari hanno annunciato la vendita del locale situato tra Via Roma e Viale Trieste, uno dei primi ristoranti aperti a Cagliari, icona degli anni ’70 e ’80.

“Venduto!!!” si legge nell’annuncio social, accompagnato da brindisi virtuali e parole di gratitudine verso chi ha investito in quello che viene definito “un gioiello che fa da spartiacque tra due delle più prestigiose vie cittadine”. Un passaggio di testimone che chiude una lunga pagina della ristorazione cagliaritana e ne apre una tutta da scrivere.

Per anni “Pappa e Citti” ha rappresentato un punto di riferimento per i cagliaritani e i turisti, grazie alla sua posizione strategica e a una storia che si intreccia con quella commerciale e sociale del quartiere. Il locale, affacciato su due arterie cruciali della cittá, è stato testimone dei cambiamenti urbanistici e delle trasformazioni del tessuto imprenditoriale cittadino.

La notizia della vendita ha rapidamente acceso la curiosità: chi sono i nuovi acquirenti? E soprattutto, quale sarà il futuro dell’immobile?

Al momento, sull’identità dei compratori vige il massimo riserbo. I vecchi proprietari non hanno fornito dettagli, limitandosi ad augurare “ottime idee per far rinascere questo locale unico e iconico”. Nessuna anticipazione ufficiale, dunque, né sul profilo degli investitori né sull’entità dell’operazione.

Nel frattempo, tra i cagliaritani prevale un sentimento misto di nostalgia e aspettativa. La chiusura di un locale storico rappresenta sempre la fine di un’epoca, ma può anche diventare l’occasione per una nuova stagione imprenditoriale.

I riflettori ora sono puntati sui nuovi proprietari: sveleranno presto i loro piani? Cagliari attende di conoscere quale sarà il destino di uno degli indirizzi più simbolici del suo centro cittadino.