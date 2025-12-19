Poteva essere una storia decisamente diversa quella della 19enne palermitana Giada, ricoverata al Civico per una miocardite fulminante derivata dall’influenza. L’incredibile episodio risale allo scorso 26 novembre. Il personale dell’ospedale ha massaggiato il cuore di Giada per 107 minuti, manovra che l’ha tenuta in vita fino a quando non è stato possibile attaccarla al macchinario Ecmo per la circolazione extra corporea.

Oggi Giada sta bene ed è uscita dalla terapia intensiva.

“Volevo ringraziare tutti quelli che hanno curato nostra figlia”, le parole del padre riportate da QN. “Sono stati scrupoloso e competenti, tutti si sono presi a cuore Giada. Il pronto soccorso e la rianimazione del Civico si sono dimostrati due reparti d’eccellenza.”