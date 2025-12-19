Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 20 Dicembre La pressione diminuirà favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un rapido aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est per tutta la giornata. Sarà dunque un sabato in prevalenza parzialmente nuvoloso, con venti moderati e temperature massime in diminuzione che raggiungeranno i 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba