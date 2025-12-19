Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 20 Dicembre La pressione diminuirà favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un rapido aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o tes i al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 19 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest , al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est per tutta la giornata . Sarà dunque un sabato in prevalenza parzialmente nuvoloso , con venti moderati e temperature massime in diminuzione che rag giungeranno i 19 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba