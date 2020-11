La stella dell’amore a Monserrato in ricordo di Elena Aubry

Monserrato, Graziella Viviano, promotrice della giornata dedicata alle vittime della strada e madre di Elena Aubry, la bellissima ragazza che tragicamente è volata in cielo in seguito alla caduta dalla sua moto nell’asfalto sconnesso a Ostia, ringrazia e omaggia pubblicamente il sindaco Tomaso Locci per il suo impegno “per dare ai propri concittadini una vita migliore e strade più sicure”.

Durante il collegamento video avvenuto in occasione del passaggio della “stella dell’amore”, un simbolo per sensibilizzare riguardo la sicurezza delle strade, che passa di mano in mano tra gli amministratori di tutta Italia grazie ai club dei motociclisti, per la Sardegna si sono prodigati Ernesto Salis delle “Aquile Sardegna del motoclub polizia di stato” che assieme ad altri “angeli” hanno percorso 700 km a bordo delle loro moto, Locci aveva annunciato l’inizio dei lavori riguardo la via Decio Mure, concretizzati il 24 novembre, arteria piena di insidie e teatro di numerosi incidenti stradali.

“Sono felice di ciò che sta succedendo a Monserrato – comunica Graziella Viviano – La Stella è potente e quando trova i cuori giusti e le menti illuminate, si vedono gli effetti. Grazie per tutti quelli che hanno sentito il richiamo del suo messaggio e si stanno attivando per dare ai propri concittadini una vita migliore e strade più sicure”.

Elena aveva solo 26 anni, una vita davanti a se sino a quel maledetto incidente avvenuto il 7 maggio 2018. Da quel giorno la sua mamma ha intrapreso una battaglia affinché certe tragedie non accadessero più. In tutta Italia viaggia una Stella, consegnata a mano dai motociclisti ai sindaci che sposano la causa, il grido di dolore e ribellione di mamma Graziella.

“Volevamo testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia ma soprattutto a tutti i deceduti nelle strade e all’assurdità che ancora nel 2020 si muoia in questa maniera – ha spiegato per l’occasione Locci – la nostra amministrazione ha previsto quasi 1 milione di euro per i lavori nelle strade, l’eliminazione di certi ostacoli architettonici e poi per l’intervento in via Decio Mure dove ci sono i pini che stanno sollevando l’asfalto e dove siamo già intervenuti nel 2017, ma purtroppo gli alberi hanno nuovamente sollevato l’asfalto”.

In programma a Monserrato non solo il rifacimento di strade e marciapiedi, bensì verranno istituiti nuovi limiti di velocità, massimo 30 km orari in alcuni punti particolari sensibili della città, e un nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

“La nostra amministrazione comunale sta sensibilizzando il problema delle strade – ha spiegato Saverio De Roma, consigliere di maggioranza di Monserrato – dove abbiamo stanziato 900 mila euro per il rifacimento di alcune strade per far si di evitare eventi tristi come questi, per la nostra comunità. La mia raccomandazione, che faccio a tutte le persone, è di essere sempre prudenti e attenti alla guida, perché la vita è un dono prezioso”.